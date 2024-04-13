ما أثر التهديد الإيراني على أسعار الذهب ؟

الوكيل الإخباري-

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قال نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، ربحي علان ان الذهب سجل أمس رقما تاريخيا جديدا متخطياً كل التوقعات عند 2432 دولار لأسباب سياسية .واشار علان ان التهديد الايراني لاسرائيل وتداعياته بالنسبة للولايات المتحدة ودول العالم اثر على ارتفاع اسعار الذهب بالرغم ان ارقام التضخم كانت مشجعة في نهاية الاسبوع السابق للدولار والتي كانت كفيلة بانخفاضه مشيرا بان اسعار الذهب تجاهلت الاسباب الاقتصادية الموجبة لانحفاض الذهب وارتفعت لأسباب سياسية بحتة .وبين ان عمليات جني الارباح بعد صدور الرقم التاريخي عند 2432 دولار تسببت بانخفاض الذهب نحو 100 دولار واغلقت الاسواق عند 2344 دولارا للأونصة .واشار ان سعر الليرة الانجليزية بوزن 8 غرامات وصل الى 382 دينارا ، والليرة الرشادية بوزن 7 غرامات الى 335 دينارا في الأردنوتوقع علان ازدياد الطلب والعرض على المصاغ الذهب خلال الأسبوع الحالي مع بدء موسم حفلات الزفاف .