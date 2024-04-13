السبت 13-04-2024
الوكيل الاخباري
 

ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 33686 شهيدا و76309 إصابات

الجامعة الأردنية تحدد ساعات الدوام بعد عطلة العيد

خمس اصابات برصاص مستعمرين في رام الله

إسرائيل ترد على احتجاز إيران لسفينة في مضيق هرمز

الذهب يواصل الارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي

الهيئة الخيرية الهاشمية: توزيع 1717 طنا من الطحين في غزة خلال رمضان

حركة سياحية نشطة في العقبة خلال عطلة العيد

الأمن يثني شابا عن الانتحار في اربد

الأشغال تعلن عن مشروعين جديدين لصيانة الطريق الصحراوي

الاحتلال يطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز شرق رام الله

السبت، 13-04-2024 12:29 م

ما أثر التهديد الإيراني على أسعار الذهب ؟

WhatsApp Image 2024-04-13 at 1.22.25 AM
الوكيل الإخباري- قال نقيب  أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، ربحي علان ان الذهب سجل أمس  رقما تاريخيا جديدا متخطياً  كل التوقعات  عند 2432 دولار لأسباب سياسية .اضافة اعلان


واشار علان ان التهديد الايراني لاسرائيل وتداعياته بالنسبة للولايات المتحدة ودول العالم اثر على ارتفاع اسعار الذهب بالرغم ان ارقام التضخم كانت مشجعة في نهاية الاسبوع السابق للدولار والتي كانت كفيلة بانخفاضه  مشيرا بان اسعار الذهب تجاهلت الاسباب الاقتصادية الموجبة لانحفاض الذهب وارتفعت لأسباب سياسية بحتة .

وبين ان  عمليات جني الارباح بعد صدور الرقم التاريخي عند 2432 دولار تسببت بانخفاض الذهب نحو 100 دولار واغلقت الاسواق عند 2344 دولارا للأونصة .

واشار ان سعر الليرة الانجليزية بوزن 8 غرامات وصل الى 382 دينارا  ، والليرة الرشادية بوزن 7 غرامات الى 335 دينارا في الأردن

وتوقع علان ازدياد الطلب والعرض على المصاغ الذهب خلال الأسبوع الحالي مع بدء موسم حفلات الزفاف .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6Y5b4CjNpUBSmBqkS67m1FfTF5jfaX501fJ6rFh9

الذهب يواصل الارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي

1411

أميركا وبريطانيا توسعان الحظر على المعادن الروسية

images

خسائر أسبوعية للنفط عالمياً

2381076-686477058

تراجع الاقتصاد العالمي وارتفاع الفائدة تلقي بثقلها على الشركات الألمانية

0852

اختيار غورغييفا لولاية ثانية مديرة لصندوق النقد الدولي

Ironore_800x533_L_1606308850

سلعة جديدة تنتظر ارتفاعاً عالمياً قوياً

أخبار متعلقة
ذهب-جديد-77-3-780x470

إرتفاع 30 قرشاً على غرام الذهب في الأردن

12202324121957425467058

تعرف على سعر الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن الأربعاء

102023395058202693061

عيار 21 و18 .. أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

32024410393716709493

هكذا بلغ سعر الليرة الذهب في الأردن

صائغ-في-أحد-محال-المجوهرات-والذهب-يعرض-أساور-لزبائنه-تصوير_-امجد-الطويل

كم بلغ سعر غرام الذهب 21 في الأردن اليوم ؟

ذهب٢

بعد أكبر ارتفاع .. تعرف على أسعار الذهب في الاردن اليوم