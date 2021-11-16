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الثلاثاء، 16-11-2021 10:20 ص

أسعار المحروقات في لبنان

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الوكيل الإخباري-شهدت أسعار المحروقات في لبنان، اليوم الثلاثاء، انخفاضا في سعر صفيحة البنزين، فيما ارتفعت أسعار المازوت والغاز.

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وانخفض اليوم سعر صفيحة البنزين "95 أوكتان" 2200 ليرة لبنانية، و"98 أوكتان" 1400 ليرة، فيما ارتفع سعر صفيحة المازوت 5200 ليرة، وكذلك الغاز ارتفع 5700 ليرة، حيث أصبحت الأسعار كالآتي:

 

- بنزين 95 أوكتان: 308600 ليرة.
- بنزين 98 أوكتان: 318200 ليرة.
- المازوت: 316200 ليرة.

 

روسيا اليوم

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