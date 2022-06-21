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أسعار النفط ترتفع عالمياً وسط مخاوف الأسواق

الثلاثاء، 21-06-2022 11:36 ص

أسعار النفط ترتفع عالمياً وسط مخاوف الأسواق

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط عالميا، اليوم الثلاثاء، لتعويض المزيد من خسائر الأسبوع الماضي، في حين انصب اهتمام المستثمرين على نقص المعروض من الخام والوقود بدلا من الاهتمام بالركود الذي قد يحد من الطلب في المستقبل.

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وزادت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا، أو 0.7% إلى 114.94 دولارا للبرميل بحلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش إضافة إلى مكاسب الاثنين التي بلغت 0.9%.


وكانت أسعار برنت قد تراجعت 7.3% الأسبوع الماضي، وهو أول انخفاض أسبوعي في 5 أسابيع.


وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في عقود تموز التي يحل أجلها اليوم إلى 111.19 دولارا للبرميل، بزيادة 1.63 دولار أي بنسبة 1.5% عن مستوى إقفال الجمعة.


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