الإثنين 20-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

افتتاح معرض الأقحوانة.. عشتار في جامعة اليرموك

إربد : ورشة عمل بعنوان الإصلاح السياسي بين الواقع والطموح

تمرين إخلاء وهمي لحريق في مستشفى الملك المؤسس

الشوبكي يزور المكتب التجاري وجمعية المتقاعدين العسكريين بالأغوار الجنوبية

اتفاقية تعاون بين وزارة الشباب وجمعية مجددون الخيرية التنموية

مقترح بصرف 200 دينار للحافلات الكبيرة و250 للمتوسطة بدل محروقات

مصر مستعدة لإنشاء محطة مياه على نهر الفرات في العراق

ترفيعات واحالات على التقاعد في الامن العام

إدانة 3 أشخاص وشركتين بالفساد ومعاقبتهم بالسَّجن والغرامة

مستوطن يجرف أراضي شرق بيت لحم

الإثنين، 20-06-2022 03:53 م

استقرار أسعار النفط عالمياً في ظل توازن السوق

3ee9192d-1635510349381


الوكيل الإخباري - استقرت أسعار النفط، مساء اليوم الاثنين، بعد عناء لتعويض خسائر الأسبوع الماضي، فيما تعمل السوق على تحقيق التوازن بين شح الإمدادات والمخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

اضافة اعلان


وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا، أو 0.3% إلى 112.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:22 بتوقيت غرينتش.

 

وكانت أسعار برنت قد تراجعت 7.3% الأسبوع الماضي، وهو أول انخفاض أسبوعي في خمسة أسابيع.


وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 109.38 دولار للبرميل، بانخفاض 18 سنتا أو 0.2%. وكانت الأسعار قد تراجعت 9.2% الأسبوع الماضي، وهو أول انخفاض في ثمانية أسابيع.


ولا يزال النفط الروسي بعيدا عن متناول معظم الدول بسبب العقوبات الغربية عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا. ( cnbc )

إقرأ ايضا
سبائك-من-الذهب-في-صورة-من-أرشيف-رويترز.

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

1655728391848

الحاج توفيق يدعو لتشكيل مجلس استثماري لبناني أردني مشترك

M63A4562

الطاقة: ارتفاع اسعار البنزين والديزل والكاز عالمياً

1646314833083884700

تراجع مؤشرات معظم أسواق الأسهم الآسيوية

ببب

البنك الدولي يتوقع ارتفاع اسعار الطاقة 50 % عالميا العام الحالي

economic forum

انطلاق فعاليات منتدى قطر الاقتصادي بمشاركة الأردن

أخبار متعلقة
BN-XN943_3ft0c_OR_20180220074753

وسط توقعات الركود .. ما أسباب صعود أسعار النفط عالميا؟

620227135415181821794

مطالب بتوسيع مظلة الدعم النقدي المُقدم من صندوق المعونة لكبح جماح الأسعار

انبوب نفطي

الصفدي : 80% من التحضيرات لإطلاق مشروع أنبوب النفط من البصرة إلى العقبة تمت

Electric-vehicles-hero-752x357

خبير يدعو الحكومة لإلغاء كل الضرائب على المركبات الكهربائية

M63A4562

توقع رفع أسعار المحروقات محلياً 5% الشهر المقبل

5202219143514231939577

حالة البلاد 2021 يوصي بالمحافظة على جاذبية الدينار الاردني