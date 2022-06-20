استقرار أسعار النفط عالمياً في ظل توازن السوق

الوكيل الإخباري - استقرت أسعار النفط، مساء اليوم الاثنين، بعد عناء لتعويض خسائر الأسبوع الماضي، فيما تعمل السوق على تحقيق التوازن بين شح الإمدادات والمخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا، أو 0.3% إلى 112.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:22 بتوقيت غرينتش.

وكانت أسعار برنت قد تراجعت 7.3% الأسبوع الماضي، وهو أول انخفاض أسبوعي في خمسة أسابيع.



وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 109.38 دولار للبرميل، بانخفاض 18 سنتا أو 0.2%. وكانت الأسعار قد تراجعت 9.2% الأسبوع الماضي، وهو أول انخفاض في ثمانية أسابيع.



ولا يزال النفط الروسي بعيدا عن متناول معظم الدول بسبب العقوبات الغربية عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا. ( cnbc )