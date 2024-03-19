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انخفاض أسعار النفط عالميا

الثلاثاء، 19-03-2024 09:46 ص

انخفاض أسعار النفط عالميا

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الوكيل الاخباري- تراجعت أسعار النفط في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة وذلك في ظل توقعات بزيادة الإمدادات من روسيا، علاوة على احتمال تسجيل تراجع أكثر من المتوقع في الطلب على وقود الطائرات.اضافة اعلان


وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو/أيار 16 سنتا إلى 86.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش، في حين انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتا إلى 82.03 دولار. وتراجع عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر أبريل، والذي تنتهي صلاحيته غدا، بمقدار 16 سنتا إلى 82.56 دولار.

ووصل الخامان القياسيان إلى أعلى مستوياتهما في أربعة أشهر في الجلسة السابقة مدعومين بانخفاض صادرات النفط الخام من السعودية والعراق ومؤشرات على قوة الطلب والنمو الاقتصادي في الصين والولايات المتحدة.

 




 

 


 

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