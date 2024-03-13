الأربعاء 13-03-2024
الوكيل الاخباري
 

فيديو - يرقد على سرير الشفاء بمستشفى البشير .. مصري تقطعت به السبل بعد فقدانه البصر

"انقذوا الطفل فادي الزنط" .. وسم يتصدر مواقع التواصل

للبيع والشراء .. كم بلغ سعر غرام الذهب 21 في الأردن؟

وفاة سائق بتدهور مركبة على الطريق الصحراوي

ضبط 7809 متسولين خلال عام 2023

فيديو - جيش الاحتلال: إصابة جنديين بعملية طعن في القدس

ارتفاع أسعار النفط عالميا بفضل الطلب الأميركي القوي

الحزن يخيم على جامعة مؤتة

بيان صادر عن حماس ينفي تلقيها عرضا لوقف نار ممتد بغزة

شهيدان و4 إصابات برصاص الاحتلال في جنين

الأربعاء، 13-03-2024 09:11 ص

ارتفاع أسعار النفط عالميا بفضل الطلب الأميركي القوي

439864_18_1710307792

الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بفضل توقعات بطلب عالمي قوي، بما في ذلك من الولايات المتحدة أكبر مستهلك للخام في العالم، وفي ظل عدم تأثير التضخم الأميركي الثابت إلى حد ما على التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يبدأ خفض أسعار الفائدة قريبا.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو/أيار 36 سنتا أو 0.44% إلى 82.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:20 بتوقيت غرينتش. وارتفع عقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر/أبريل نيسان 38 سنتا أو 0.49% إلى 77.94 دولار.

وتمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتوقعاتها لنمو قوي للطلب على النفط عالميا عند 2.25 مليون برميل يوميا في 2024 وبواقع 1.85 مليون في 2025 ورفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام.

اضافة اعلان

 

العربية

 




 

 


 

إقرأ ايضا
283358_16_1707546747

للبيع والشراء .. كم بلغ سعر غرام الذهب 21 في الأردن؟

46a5d11c-b860-403e-a4fe-864d2af7e607

المكاسب القوية لـ"بيتكوين" تضيف 1500 مليونير يومياً

401000

النفط يستقر بعد إبقاء أوبك على توقعاتها بشأن نمو الطلب

444444

موانئ دبي العالمية تطلق شبكة عالمية للشحن

555

ارتفاع معدل التضخم في أميركا خلال شباط الماضي

496747

انخفاض الاسترليني أمام الدولار واليورو

أخبار متعلقة
555

ارتفاع معدل التضخم في أميركا خلال شباط الماضي

141111

بعد جلسة دراماتيكية.. النفط يحقق مكاسب للأسبوع الثاني

federal_reserve_800x533_L_1411971132

بيانات التضخم الأمريكية تحطم آمال خفض الفائدة مبكراً

010

الدولار قرب أعلى مستوى في 3 شهور

LYNXNPEK1D045_L

الذهب يستقر عالمياً مع تراجع رهانات خفض الفائدة

LYNXNPEK1C04C_L

استقرار أسعار الذهب عالمياً قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية