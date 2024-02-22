الحكومة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

الوكيل الإخباري - أظهرت النشرة الأسبوعية لأسعار النفط الخام برنت ومشتقاته حسب الأسواق المرجعية للأسبوع الثالث من شهر شباط/ فبراير 2024، انخفاض أسعار البنزين بنوعيه والسولار والكاز في الأسواق العالمية.



وبحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية، انخفض سعر البنزين (أوكتان 90) بنسبة 2.5%، وسعر البنزين (أوكتان 95) بنسبة 2.1%، وسعر السولار بنسبة 2.5%، وسعر الكاز بنسبة 1.4%، وسعر زيت الوقود بنسبة 1.5%.



وأضافت الوزارة أن معدل سعر البنزين (أوكتان 90) بلغ 808 دولار للطن، بينما بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان 95) 851.2 دولار للطن.

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وأشارت إلى أن سعر السولار انخفض من 772 دولار للطن الى 752.4 دولار، كما انخفض سعر الكاز من 800.6 دولار للطن إلى 789.3 دولار، وانخفض سعر زيت الوقود من 432.5 دولار للطن إلى 426 دولار.



وبالمقابل، ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر شباط/ فبراير الحالي إلى 637.5 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في كانون ثاني/ يناير الماضي والذي بلغ 627.5 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.6%.



من جهة أخرى، ارتفع معدل سعر خام برنت ارتفاعاً طفيفاً في الأسبوع الثالث من شهر شباط/ فبراير الحالي ليصبح 85.7 دولار للبرميل مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 85 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 0.9%.