أسعار النفط تستمر في التراجع وتترقب قرار الفائدة

الوكيل الإخباري -
استمرت أسعار النفط الخام في تسجيل خسائر ملحوظة لليوم الثاني على التوالي، اليوم الثلاثاء؛ وسط تزايد المخاوف بشأن تباطؤ نمو الاقتصادي، بفعل استمرار البنوك المركزية في تشديد السياسة النقدية، وبخاصة مع احتمالية رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس باجتماع السياسة النقدية غدا، وهو ما سيضعف الطلب على النفط بالأسواق.اضافة اعلان
وعلى صعيد تعاملات اليوم، سجلت العقود الفورية لخام برنت انخفاضا بنسبة 0.59% ووصلت إلى 78.84 دولارا للبرميل، وفي الوقت ذاته، تراجعت العقود الفورية لخام غرب تكساس الأمريكي بنحو 0.78% وسجل نحو 75.16 دولارا للبرميل.
وقد وجدت أسعار النفط الخام ضغوطا هبوطية خلال تعاملات اليوم، وسط تزايد المخاوف من احتمالية تعرض الاقتصاد الأمريكي لركود، في ظل استمرار تشديد الفيدرالي الأمريكي السياسة النقدية، حيث من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس باجتماع يوم غدا، وهذا قد يؤدي لتزايد تباطؤ النمو الاقتصادي داخل الولايات المتحدة. ( investing
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