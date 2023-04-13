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الخميس، 13-04-2023 02:14 م

تقرير: تباطؤ التضخم الأمريكي إلى 5 % غير كافٍ لوقف رفع الفائدة

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الوكيل الإخباري - تباطأ التضخم في الولايات المتحدة إلى 5% على أساس سنوي في آذار ، مسجلا أدنى مستوى له منذ نحو عامين، لكنه لا يزال بعيدا عن هدف الاحتياطي الفيدرالي.

كما أن التراجع غير كاف لمنع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من زيادة أسعار الفائدة الرئيسة مرة أخرى في اجتماعه المقرر الشهر المقبل.

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وبالتالي انخفضت أسعار السلع إلى أدنى مستوياتها منذ أيار  2021، مقابل 6 % على أساس سنوي في شباط ، بحسب مؤشر أسعار الاستهلاك الصادرة عن وزارة العمل .


على مستوى شهري، ارتفع التضخم 0.1% مقابل 0.2 % المتوقعة، بعد أن زاد 0.4 % في فبراير.


وأسهم الانخفاض في أسعار الطاقة (3.5 % على أساس شهري و6.4 % على أساس سنوي) في تباطؤ التضخم العام.


كما تباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني القطاعات المتقلبة مثل الغذاء أو الطاقة، بشكل طفيف على أساس شهري بنسبة 0.4 % مقابل 0.5 % في فبراير.

وقال بول أشوورث، الخبير الاقتصادي في المكتب الاستشاري المالي "كابيتال إيكونوميكس"، "هناك إشارات مشجعة لكن مع ارتفاع التضخم الأساسي، من المحتمل أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي ضغطه برفع سعر الفائدة مجددا بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه النقدي المقبل" المقرر في 2 و3 مايو.


وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 25.2 % على أساس سنوي في مارس الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 25.4% في فبراير الماضي. ( الاقتصادية )

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