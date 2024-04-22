أسعار النفط تهبط عالميا

الوكيل الاخباري -

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تراجعت أسعار النفط عند افتتاح التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين متأثرة بتجدد التركيز على أساسيات السوق، بعد أن قللت إسرائيل وإيران من مخاطر تصعيد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط في أعقاب ضربة إسرائيلية محدودة على ما يبدو على إيران.انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 86.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:18 بتوقيت جرينتش.وانخفض عقد أقرب استحقاق لشهر مايو لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي والذي ينتهي الاثنين 12 سنتا إلى 83.02 دولار للبرميل. وانخفض عقد يونيو الأكثر نشاطا 47 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 81.75 دولار للبرميل.