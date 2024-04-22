الإثنين 22-04-2024
الوكيل الاخباري
 

ارتفاع طفيف على سعر كيلو البندورة

6 إصابات خلال هجوم للمستوطنين المتطرفين على برقا شرق رام الله

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ضريبة الدخل والمبيعات: التسجيل بنظام الفوترة الوطني إلزامي للمنشآت والأفراد الملزمين بإصدار فواتير

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الإثنين، 22-04-2024 07:05 ص

أسعار النفط تهبط عالميا

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الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار النفط عند افتتاح التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين متأثرة بتجدد التركيز على أساسيات السوق، بعد أن قللت إسرائيل وإيران من مخاطر تصعيد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط في أعقاب ضربة إسرائيلية محدودة على ما يبدو على إيران.اضافة اعلان



انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 86.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:18 بتوقيت جرينتش.


وانخفض عقد أقرب استحقاق لشهر مايو لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي والذي ينتهي الاثنين 12 سنتا إلى 83.02 دولار للبرميل. وانخفض عقد يونيو الأكثر نشاطا 47 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 81.75 دولار للبرميل.

 




 

 


 

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