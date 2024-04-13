السبت 13-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 13-04-2024 09:39 ص

تزامنا مع اقتراب الرد الإيراني .. ارتفاع أسعار النفط عالميا

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط عالمياً، اليوم، مع استعداد "إسرائيل" لهجوم محتمل من إيران، وهو تطور من شأنه أن يهدد باضطرابات كبيرة في المنطقة التي تمثل ثلث إنتاج النفط الخام في العالم.اضافة اعلان


وزاد خام برنت القياسي العالمي بما يصل إلى 2.7% ليتجاوز 92 دولاراً للبرميل، وهو مستوى وصل إليه خلال الأيام الأولى للحرب، قبل أن يقلص مكاسبه ليستقر فوق 90 دولاراً للبرميل.

وارتفع مؤشر "غرب تكساس" الوسيط الأميركي بما يصل إلى 3.1%، قبل أن ينخفض مجدداً.

ومن المتوقع أن يتم الهجوم خلال الـ 48 ساعة القادمة، وهو ما سيمثل اتساعاً كبيراً في الصراع الذي بدأ عندما هاجمت حماس إسرائيل في أكتوبر.

 




 

 


 

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