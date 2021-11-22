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الإثنين، 22-11-2021 02:03 م

أسعار النفط تواجه ضغوطا من عوامل العرض والطلب

بماذا_تتأثر_أسعار_النفط


الوكيل الإخباري-ارتفعت أسعار النفط اليوم لكنها ظلت تحت ضغط ارتفاع حالات الإصابة بكورونا بأوروبا واحتمال لجوء اليابان إلى السحب من احتياطياتها الوطنية، مما أثار مخاوف بشأن زيادة العرض وضعف الطلب.

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وتراجعت أسعار خام "برنت" وغرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من دولار واحد في التعاملات المبكرة، لتسجل أدنى مستوياتها منذ الأول من أكتوبر 2021.
وبحلول الساعة 10:07 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام "برنت" بواقع 0.4 بالمئة إلى 79.20 دولار للبرميل، بينما زاد الخام الأمريكي بنسبة 0.5 بالمئة إلى 76.28 دولار.


وجرى تداول الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى منذ 16 شهرا مقابل اليورو اليوم الاثنين، مما جعل النفط الخام المسعر بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي بعملات أخرى.


في غضون ذلك، أبقى احتمال لجوء اليابان إلى احتياطيات النفط الاستراتيجية الضغط على الأسعار وحافظ على استمرار خام برنت تحت مستوى 80 دولارا.


كما يراقب المستثمرون التطورات في الشرق الأوسط بعد أن ذكرت وسائل إعلام سعودية رسمية اليوم الاثنين أن التحالف الذي يقاتل جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن أعلن رصد مؤشرات خطر وشيك يهدد الملاحة والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر.

 

روسيا اليوم

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