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الثلاثاء، 27-12-2022 01:33 م

النفط عند أعلى مستوى في 3 أسابيع وبرنت يقفز فوق 84 دولار للبرميل

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الوكيل الإخباري - سجل النفط أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع، الثلاثاء، بعدما حفز أحدث تخفيف لقيود كوفيد-19 في الصين الآمال في تعافي الطلب على الوقود وبفضل دعم إضافي من خفض إنتاج الطاقة بالولايات المتحدة بسبب العواصف الشتوية.اضافة اعلان


وقالت اللجنة الوطنية للصحة أمس الاثنين إن الصين ستعفي القادمين إليها من إجراءات الحجر الصحي اعتبارا من الثامن من يناير وذلك في خطوة كبيرة نحو تخفيف القيود على الحدود المغلقة إلى حد كبير منذ عام 2020.

وارتفع خام برنت 22 سنتا، أي 0.3 بالمئة، إلى 84.14 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سبعة سنتات إلى 79.63 دولار للبرميل. ( سكاي نيوز )

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