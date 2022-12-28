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الأربعاء، 28-12-2022 08:31 ص

ارتفاع أسعار النفط عالمياً اليوم

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الوكيل الاخباري - صعدت أسعار النفط الأربعاء، مع تفاؤل الأسواق بخصوص تعافي الطلب على الوقود مع مواصلة الصين تخفيف قيود مكافحة كورونا.

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وبحلول الساعة 01:17 بتوقيت غرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شباط/فبراير 31 سنتا أو 0.4% إلى 84.64 دولارا للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 22 سنتا أو 0.3% إلى 79.75 دولارا للبرميل.


وفي ظل معنويات التفاؤل التي تسيطر على السوق سجل الخامان أعلى مستوياتهما الأسبوعية في ثلاثة أسابيع الثلاثاء.


وتأتي آمال تعافي الطلب على الوقود في الصين مع تحرك ثاني أكبر اقتصاد عالمي نحو إعادة فتح الحدود في الشهر المقبل بعد ثلاثة أعوام من أشد قيود على الانتقالات والأنشطة التجارية لمواجهة تفشي كورونا.


كما تلقت الأسعار دعما من أنباء أشارت إلى أن روسيا تسعى لحظر مبيعات النفط بدءا من أول شباط/ فبراير للبلدان التي التزمت بالحد الأقصى لأسعار النفط الروسي الذي حددته مجموعة السبع الكبرى في الخامس من كانون الأول/ديسمبر، وذلك وفقا لمرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين.

 

وكالات


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