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الأربعاء، 14-12-2022 01:13 م

أسهم أوروبا باللون الأحمر وسط ترقب لقرار الفيدرالي

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الوكيل الإخباري - تراجعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، من أعلى مستوياتها في أسبوع تقريبا، والتي لامستها في الجلسة السابقة، وسط ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن معدلات الفائدة.

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وكانت الأسهم الأوروبية قد ارتفعت في تداولات الثلاثاء بعد بيانات جاءت دون المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة، عززت الرهانات على أن الفيدرالي سيقلص وتيرة رفع معدلات الفائدة بأكبر اقتصاد في العالم.


وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قليلا في نوفمبر وسط تراجع في أسعار البنزين والسيارات المستعملة، مما قاد إلى أقل زيادة سنوية في التضخم في نحو عام. ( سكاي نيوز


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