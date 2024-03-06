الأربعاء 06-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 06-03-2024 12:54 م

أسهم أوروبا تستقر مع ترقب لبيانات اقتصادية

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الوكيل الإخباري - استقرت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة، الأربعاء، قبل صدور بيانات اقتصادية رئيسية لمنطقة اليورو وشهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أمام الكونغرس، بينما عوضت أرباح إيجابية خسائر المؤشر.اضافة اعلان


وارتفع مؤشر الموارد الأساسية 0.5% مدعوما بأسعار الذهب التي بلغت ذروة قياسية في الجلسة السابقة مع زيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية بحلول منتصف العام.

وينتظر المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة لشهر يناير في منطقة اليورو، المقرر صدورها الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش، وشهادة باول أمام الكونغرس في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، والتي قد تعطي دلائل على مسار خفض معدلات الفائدة.

 




 

 


 

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