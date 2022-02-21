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الإثنين، 21-02-2022 02:56 م

أسهم أوروبا تقتفي أثر ارتفاع الأسواق العالمية

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الوكيل الاخباري- ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، مقتفية أثر الأسواق العالمية التي ارتفعت بدعم مؤشرات إيجابية، إذ يأمل المستثمرون في حل الأزمة الأوكرانية بعد أنباء عن أن القادة الأميركيين والروس اتفقوا من حيث المبدأ على عقد قمة بشأن هذه المسألة.

صعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6%، متتبعا زيادة الإقبال على المخاطرة في الأسواق، بعد أن قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، إن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفقا من حيث المبدأ على قمة بشأن أوكرانيا.

واحتلت أسهم شركات السيارات الأوروبية الصدارة، إذ ارتفعت 1.3% بعد أن توقعت مجموعة فورسيا الفرنسية لقطع غيار السيارات زيادة في المبيعات السنوية، إذ تتوقع أن ينحسر النقص في أشباه الموصلات في النصف الثاني من 2022، بحسب "رويترز".

يذكر أن الأسواق الأميركية مغلقة اليوم في عطلة.

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