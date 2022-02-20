مؤسس إيثريوم سعيد بشتاء العملات المشفرة

الوكيل الاخباري-قال المؤسس المشارك لشبكة إيثريوم بلوكتشين، فيتاليك بوتيرين، إن عالم الأصول الرقمية قد يستفيد بالفعل من التراجع الحالي في أسعار العملات المشفرة، والذي يلقي بظلاله على المستثمرين ويشار إليه حالياً بـ "شتاء تشفير" جديد.



ويرى بوتيرين أن "المستثمرين طويلي الأجل، والمتعمقين في العملات المشفرة، يشاركونه الرأي، والكثير منهم يرحب بالسوق الهابطة الحالية". إذ يعتقد، أن السوق الصاعدة الطويلة منذ عام 2020، جلبت الكثير من المستثمرين قصيري الأجل، على الرغم من أنها كانت فترة سعيدة على صناعة العملات المشفرة.



يأتي ذلك، فيما تراجعت أسعار العملات المشفرة منذ أن وصلت إلى مستويات قياسية في أوائل نوفمبر، حيث يتوقع المستثمرون والمضاربون انخفاضاً في الكميات الهائلة من الحوافز المضافة إلى الاقتصادات والأسواق العالمية في أعقاب جائحة كوفيد. وانخفض مؤشر Bloomberg Galaxy Crypto بنحو 45% عن أعلى مستوى له على الإطلاق. كما تراجعت عملة إيثريوم، الأكثر استخداماً في العالم، بنحو 40% خلال نفس الفترة.

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