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الأحد، 13-02-2022 12:30 م

بنك التصدير والاستيراد يوقع مذكرة تفاهم لتعزيز تنافسية المصدرين السعوديين

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الوكيل الاخباري- وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي، مذكرة تفاهم مع شركة ناتيكسيس للخدمات المصرفية (Natixis CIB)، تهدف لتعزيز القدرة التنافسية للمصدرين السعوديين في الأسواق العالمية، وتسهيل أعمالهم التجارية وتوسيع نطاقها على المستوى الدولي تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لبناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.

وتستهدف المذكرة مجالات التعاون الرئيسية بين بنك التصدير والاستيراد السعودي وشركة ناتيكسيس سي آي بي، ودعم الشركات السعودية ورفع الوعي لديها من خلال سلسلة من الندوات وورش العمل التي تركز على أهمية إدارة المخاطر التجارية والسياسية في التجارة الدولية، والتعاون في تطوير حلول تمويل الصادرات، وكذلك الحوار المنتظم وتبادل معلومات السوق بين الطرفين.

وتأتي هذه الشراكة ضمن خطط البنك الطموحة لبناء المزيد من الشراكات الاستراتيجية مع اللاعبين الدوليين، بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، لاسيما لتعزيز حضور المنتجات السعودية غير النفطية في الأسواق الخارجية، وإيجاد وتوسيع المزيد من الفرص الاستثمارية، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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