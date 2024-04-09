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الثلاثاء، 09-04-2024 12:04 م

أسهم أوروبا تنخفض قبل قرار المركزي الأوروبي بشأن الفائدة

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الوكيل الإخباري - فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض الثلاثاء في ظل إحجام المستثمرين عن المشاركة قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع وقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية، بينما حدت مكاسب سهم شركة بريتش بتروليوم البريطانية العملاقة للطاقة وأسهم شركات التعدين من الخسائر.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2 % بعدما سجل أقوى أداء له في أكثر من أسبوعين أمس الاثنين.

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وابتعد المتعاملون عن الرهانات الكبيرة قبل صدور بيانات التضخم الأميركية الرئيسية غدا الأربعاء وقرار البنك المركزي الأوروبي الخميس مما قد يحدد التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة.

 




 

 


 

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