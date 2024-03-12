الثلاثاء 12-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الخارجية تعزي بضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية في اندونيسيا

منصة عالمية تحظر كاميرات المراقبة داخل منازل الضيافة اعتباراً من الشهر المقبل

اعلام عبري: نقل شحنة كبيرة من الطحين من ميناء أسدود إلى غزة

تقرير يتوقع ارتفاع الفائدة مجددا في مصر

ارتفاع عدد شهداء المجاعة في قطاع غزة إلى 27

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم جنين

تعرف على سعر الليرة الانجليزي والرشادي في الأردن

الأردن يعزي بضحايا فيضانات جزيرة سومطرة في اندونيسيا

الاحتلال اعتقل 7555 فلسطينيا من الضفة منذ بدء العدوان

شتيوي: الثورة الصناعية الرابعة فرصة للأردن لإحداث النمو الاقتصادي المطلوب

الثلاثاء، 12-03-2024 01:11 م

تقرير يتوقع ارتفاع الفائدة مجددا في مصر

65f028344c59b721686c5fb1

الوكيل الاخباري- توقع بنك الاستثمار الأمريكي "جي بي مورغان"، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، خلال وقت لاحق من مارس الجاري لكبح جماح التضخم.

اضافة اعلان

 

وذكر البنك في مذكرة بحثية صادرة خلال وقت متأخر، الاثنين، أن التوقعات تؤشر إلى ارتفاع أسعار المستهلك في الأسواق المصرية لمستويات غير مسبوقة، بعد تعويم الجنيه، الأربعاء الماضي.

وأوردت المذكرة أن محللي البنك يتوقعون إعلان المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، "ضمن محاولاتهم التخفيف من الزيادات الحادة المتوقعة على التضخم".

وتسارع التضخم السنوي في مصر إلى 36 بالمئة خلال فبراير الماضي قبيل التعويم، صعودا من 31.2 بالمئة في يناير السابق له، وسط زيادات على أسعار الأغذية والمواصلات والضيافة.

والأربعاء الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي توقيع اتفاق قرض مالي على مستوى الخبراء مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار، بدل اتفاقية القرض السابق الموقعة بين الجانبين في ديسمبر 2022، بقيمة 3 مليارات دولار.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
AWN_8bb5fimage_story

تعرف على سعر الليرة الانجليزي والرشادي في الأردن

65f0123a4c59b71f2120f705

مصر تستعد للحصول على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي

65f0136d4236042a3426bf92 (1)

توقعات بارتفاع أسعار البنزين في مصر

Gpu7TKlq4Px9xTadPjzLD6W5X4KKPaqD8h8WmUnH

عيار 21 و18 .. أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

202209080329502950

سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية أعلى من السوق السوداء

201865

فورة الطلب تدفع بيتكوين إلى أكثر من 72 ألف دولار

أخبار متعلقة
federal_reserve_800x533_L_1411971132

بيانات التضخم الأمريكية تحطم آمال خفض الفائدة مبكراً

LYNXNPEK1D045_L

الذهب يستقر عالمياً مع تراجع رهانات خفض الفائدة

00100010

الذهب عالمياً يحقق مُكاسب قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية

LYNXNPEK1C04C_L

استقرار أسعار الذهب عالمياً قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية

55555

استقرار الدولار مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

ختم-مجلس-محافظي-الاحتياطي-الفيدرالي-الأمريكي

تصريح جديد من الفيدرالي بشأن خفض الفائدة