أسهم التعدين والنفط والغاز تدفع أسواق أوروبا للمنطقة الخضراء

الوكيل الإخباري - ارتفعت الأسهم الأوروبية الخميس بينما تتجه إلى عطلة نهاية أسبوع طويلة بمناسبة عيد القيامة، إذ ساعدت أسهم التعدين والنفط والغاز في التغلب على المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي الناتجة عن بيانات ضعيفة.

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وقاد مؤشر الموارد الأساسية المكاسب بارتفاع 1.1 % في حين خسرت أسهم الاتصالات 0.7 % .



وأغلقت وول ستريت على انخفاض الأربعاء بعد أن أظهرت البيانات أن أرباب العمل في القطاع الخاص عينوا عددا من العاملين أقل بكثير من المتوقع في مارس.

وارتفع الناتج الصناعي الألماني 2.0 % عن الشهر السابق، وهو ما يزيد كثيرا على المتوقع في فبراير، والفضل يرجع جزئيا لصناعة السيارات.



ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الذي سيصدر الجمعة بحثا عن مزيد من المؤشرات بشأن المسار المستقبلي للفيدرالي الأميركي لمعدلات الفائدة. ( سكاي نيوز )

