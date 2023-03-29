أسواق آسيا المالية تشهد ارتفاعا بعد تراجع مخاوف بشأن المصارف

الوكيل الاخباري-

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ارتفعت مؤشرات البورصات الآسيوية اليوم الأربعاء، مدفوعة بانحسار المخاوف بشأن النظام المالي العالمي عقب انهيار ثلاثة بنوك أمريكية.وشهدت بورصات طوكيو وهونغ كونغ وسيدني ارتفاعا، فيما انخفض مؤشر بورصة شنغهاي متأثرا ببورصة "وول ستريت" وارتفاع أسعار النفط.ودفعت المخاوف من انهيار البنوك العالمية تحت وطأة ارتفاع أسعار الفائدة لخفض التضخم القلق بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي، لكن الأسواق المالية شهدت قدرا من الراحة بعد إعلان المنظمين عن تدابير لدعم النظام المالي.وقال روبرت كارنيل ومين جو كانغ من شركة "آي إن جي" في تقرير: "يبدو واضحا أن المستثمرين لم يتخلصوامن قلقهم ومخاوفهم تماما".وفقد مؤشر "شنغهاي المركب" أقل من 0.1 بالمائة إلى 3243.06 نقطة بينما ارتفع مؤشر "نيكاي 225" في طوكيو بنسبة 0.8 بالمائة ليصل إلى 27728.70 نقطة.وقفز مؤشر "هانغ سنغ" في هونغ كونغ بنسبة 1.9 بالمائة ليصل إلى 20165.60 نقطة بعد إعلان مجموعة علي بابا الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية عن خطط لتقسيمها إلى ست وحدات من أجل مزيد من المرونة وفتح الباب أمام المستثمرين. وقالت إنها ستضم التجارة الإلكترونية والترفيه والخدمات اللوجستية.لم يشهد مؤشر "كوسبي" في عاصمة كوريا الجنوبية تغييرا إذ وقف عند 2435.60 نقطة بينما ارتفع مؤشر "إس آند بي- إيه إس إكس 200" في سيدني بنسبة 0.2 بالمائة إلى 7050.30 نقطة.وفي بورصة "وول ستريت"، انخفض مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.2 بالمائة أمس الثلاثاء ليصل إلى 3971.27 نقطة. وحققت معظم أسهم المؤشر أرباحا، لكن تلك المكاسب قابلها انخفاض كبير في أسهم عدد من البنوك وخسائر متواضعة لأسهم التكنولوجيا.