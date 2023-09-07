أغلى صفقة في العالم .. بيع فرخ صقر وغطاء لرأسه بمبلغ 73.6 ألف دولار في قطر

الوكيل الإخباري - شهدت الدوحة اليوم الخميس، على هامش المعرض الدولي للصيد والصقور، أغلى صفقة في العالم، خلال مزاد علني على "فرخ صقر" وغطاء لرأسه بمبلغ اجمالي وصل الى 73 الف و600 دولار.

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ورسا المزاد على أحد هواة الرحلات الصحراوية ومحبي الصيد بمبلغ 48.6 ألف دولار لامتلاك الصقر، بالإضافة الى 25 ألف دولار ثمناً لغطاء رأس فرخ الصقر المرصع بالذهب الخالص.



وتُعرض أغطية رؤوس الصقور (البراقع) بشكل يومي ضمن صندوق زجاجي يحافظ عليها، ولا يسمح لزوار المعرض بلمسها إلا بارتداء قفازات مخصصة لذلك، ويرفق مع كل برقع كتيب يشتمل على مواصفات المواد الداخلة بتصنيعه وطريقة التصميم وعيار الذهب المستخدم.