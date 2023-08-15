صدور بيانات جديدة في أمريكا ستحدد مسار رفع الفائدة من جديد

الوكيل الإخباري - صدرت عدد من البيانات الهامة اليوم التي قد تشكل وجهة مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي الفترة القادمة بشأن رفع الفائدة.



وتم الإعلان عن بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية ومؤشر إمباير ستيت للصناعة، والتي قد تتسبب في بعض التقلبات بالأسواق خلال اللحظات القليلة القادمة.



وسجل مؤشر إمباير ستيت للصناعة 19.00- نقطة، فيما كانت تشير التوقعات إلى تسجيل 1.00- نقطة، وكانت القراءة السابقة عند 1.10 نقطة



وبعد لحظات من صدور البيانات، عزز الذهب من خسائره، فيما قلص الدولار خسائره وتحول للصعود الآن.

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كما تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.65% إلى 1931 دولار للأوقية، فيما هبطت العقود الفورية بنسبة 0.4% إلى 1898 دولار للأوقية.

