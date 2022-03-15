ألمانيا تناقش دعم أسعار الوقود لمدة 3 أشهر.. هذه تكلفته!

الوكيل الإخباري -يسعى وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، إلى دعم اقتراح لتخفيف عبء ارتفاع أسعار البنزين على المستهلكين والشركات بخصم مؤقت قد يكلف الحكومة ما يصل إلى ملياري يورو (2.2 مليار دولار) شهرياً.



وقال ليندنر إن حزبه الديمقراطي الحر أيد يوم الاثنين، اقتراحا بتعويضات على فواتير وقود السيارات وستتم مناقشته داخل الائتلاف الحاكم للحزب الديمقراطي الحر، وحزب غرينز، والاشتراكيين الديمقراطيين بزعامة المستشار أولاف شولتز، كجزء من حزمة الإجراءات المخطط لها المصممة لتعويض تأثير الحرب الروسية على أوكرانيا على تكاليف الطاقة.



وغرد نائب ليندنر، فلوريان تونكار، في وقت سابق، أن الهدف هو إعادة سعر لتر البنزين إلى أقل من 2 يورو (2.20 دولار).

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