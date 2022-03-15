الثلاثاء 15-03-2022
الوكيل الاخباري

الخرابشة: تعرفة الكهرباء الجديدة تخفض تعرفة القطاع التجاري 13%

تعليق الدوام في جامعة الطفيلة التقنية

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الطفيلة - أسماء

إدارة الأزمات يُحذر من الحالة الجوية

أمر مالي جديد بشأن الرواتب والنفقات الجارية والالتزامات

مفتي المملكة عن اطلاق العيارات النارية : مُحرم ويجب على مرتكبها الدية

الزراعة توجّه إرشادات وتحذيرات للمزارعين خلال المنخفض الجوي

وزير التربية يوعز بإتخاذ قرار دوام المدارس الأربعاء مبكراً

أسعار الذهب محليا

التربية: فرصة أخيرة للتسجيل في امتحان التوجيهي

الثلاثاء، 15-03-2022 11:53 ص

ألمانيا تناقش دعم أسعار الوقود لمدة 3 أشهر.. هذه تكلفته!

almam


الوكيل الإخباري -يسعى وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، إلى دعم اقتراح لتخفيف عبء ارتفاع أسعار البنزين على المستهلكين والشركات بخصم مؤقت قد يكلف الحكومة ما يصل إلى ملياري يورو (2.2 مليار دولار) شهرياً.

وقال ليندنر إن حزبه الديمقراطي الحر أيد يوم الاثنين، اقتراحا بتعويضات على فواتير وقود السيارات وستتم مناقشته داخل الائتلاف الحاكم للحزب الديمقراطي الحر، وحزب غرينز، والاشتراكيين الديمقراطيين بزعامة المستشار أولاف شولتز، كجزء من حزمة الإجراءات المخطط لها المصممة لتعويض تأثير الحرب الروسية على أوكرانيا على تكاليف الطاقة.

وغرد نائب ليندنر، فلوريان تونكار، في وقت سابق، أن الهدف هو إعادة سعر لتر البنزين إلى أقل من 2 يورو (2.20 دولار).

اضافة اعلان

 

العربية

إقرأ ايضا
458d7bfc885b85fac0e170bc0193e8a1

ألمانيا في موقف صعب.. اقتصادها على المحك بسبب الطاقة الروسية

d-50-حزمة-عقوبات-أوروبية-جديدة-على-روسيا-بعد-غزو-أوكرانيا

حزمة عقوبات أوروبية جديدة على روسيا متوقعة خلال ساعات

1 - Copy

أسعار الذهب محليا

6230323d4236046fa8517c29

البرازيل تطمئن الولايات المتحدة: سنزيد من إنتاجنا النفطي

3726028

بعد الانهيار التاريخي.. أسهم التكنولوجيا الصينية تواصل التراجع مع تزايد المخاطر

27-07-15-45211903022222222222222

شركتان عالميتان تفقدان تريليون دولار من قيمتهما السوقية خلال 13 شهراً

أخبار متعلقة
640

معدل التضخم السنوي في قطر يسجل 3.99% خلال فبراير

Main

تراجع أسعار البنزين في أميركا بعد تسجيل ارتفاع قياسي الأسبوع الماضي

1-107

هندوراس تسمح لمجموعات التعدين بمواصلة عملها تحت رقابة صارمة

118584

التضخم بالمدن المصرية يرتفع إلى 8.8% في فبراير

بببببببببب

مصدر حكومي: القمح المباع للمطاحن سيبقى مدعوماً ولا رفع على اسعار الخبز

6228699c4236047d7e6daf7a

ارتفاع صاروخي لأسعار البنزين في فنلندا