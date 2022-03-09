الأربعاء 09-03-2022
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الأربعاء، 09-03-2022 01:45 م

مصدر حكومي: القمح المباع للمطاحن سيبقى مدعوماً ولا رفع على اسعار الخبز

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الوكيل الإخباري - قال مصدر حكومي، إنه بالرغم من ارتفاع أسعار القمح عالمياً، إلا أن الحكومة سوف تبقى تدعم أسعار القمح التي تباع للمطاحن لضمان استقرار أسعار الخبز في السوق. 
 
وبين المصدر لـ " الوكيل الإخباري" أن الحكومة ستبقى على بيع أسعار القمح للمطاحن دون زيادة وباقل من اسعار التكاليف، خاصة تكاليف "الشحن والغربلة". 
 
واوضح أن الطن الواحد من القمح يصل إلى ميناء العقبة بسعر من 340 إلى 370 ديناراً، وتتحمل الحكومة كافة الكُلف من نقل وغيرها.

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ووصلت أسعار العقود الآجلة للقمح عالمياً حتى مساء أمس الثلاثاء إلى 540 دولار للطن بسبب الازمة الروسية الاوكرانية.

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