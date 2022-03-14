الإثنين 14-03-2022
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الإثنين، 14-03-2022 09:23 ص

تراجع أسعار البنزين في أميركا بعد تسجيل ارتفاع قياسي الأسبوع الماضي

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الوكيل الإخباري -انخفضت أسعار البنزين في محطات التزود بالوقود في الولايات المتحدة في مطلع الأسبوع بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق الأسبوع الماضي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتراجعت أسعار التجزئة للبنزين، لليوم الثاني على التوالي، إلى 4.325 دولار للجالون دون المستوى القياسي البالغ 4.331 دولار الذي سجلته يوم الجمعة، وفقا لبيانات جمعية السيارات الأمريكية.

وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير/ شباط في اضطراب أسواق الطاقة في جميع أنحاء العالم منذ ذلك الحين، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الوقود الباهظة على سائقي السيارات الذين تضرروا أيضا من ارتفاع معدلات التضخم.

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