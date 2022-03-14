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الإثنين، 14-03-2022 03:03 م

معدل التضخم السنوي في قطر يسجل 3.99% خلال فبراير

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الوكيل الاخباري- أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين (معدل التضخم) في قطر بنسبة 3.99% في فبراير 2022.

وأوضح جهاز التخطيط والإحصاء القطري في بيان، أن مؤشر أسعار المستهلكين في قطر ارتفع إلى النقطة 100.89 في الشهر الماضي، مقابل 97.02 نقطة في فبراير 2021.

وعلى أساس شهري، انخفض معدل التضخم في قطر بنسبة 0.26%، قياسا على شهر يناير السابق له.

وحسب البيانات، جاء الارتفاع السنوي للتضخم بسبب زيادة أسعار 9 مجموعات أبرزها "الترفيه والثقافة" بنسبة 22.16%، ثم النقل بنسبة 4.94%، والسلع الخدمات الأخرى 3.33%.

فيما جاء التراجع الشهري نتيجة انخفاض 3 مجموعات رئيسية هي الغذاء والمشروبات بنسبة 0.34%، والنقل 0.98%، والترفيه والثقافة بنسبة 3.37%.

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