ألمانيا ستقدم للأردن مساعدات بقيمة 413.9 مليون يورو للعامين المقبلين

الوكيل الاخباري - أعلنت ألمانيا أنها ستقدم للأردن 413.9 مليون يورو على شكل "منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة" خلال العامين المقبلين، بحسب ما ذكرت السفارة الألمانية في عمّان الخميس.



وعقدت الحكومتان الأردنية والألمانية مباحثاتهما نصف السنوية في عمّان يومي 5 و6 تشرين أول/ أكتوبر 2022 "حول التعاون الإنمائي" حيث ترأس المباحثات كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، ووزير الدولة البرلماني في الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، نيلز أنين على ما ذكرت السفارة في بيان .



وبحسب السفارة، فإن ألمانيا "التزمت خلال المفاوضات بتقديم 413.9 مليون يورو للأردن كدعم تنموي جديد للسنتين المقبلتين على شكل منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة".

اضافة اعلان