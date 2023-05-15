أميركا قد تلجأ لإجراءات الطوارئ بسبب تراكم الديون

الوكيل الإخباري - أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أنها تنوي إخبار الكونغرس الأمريكي بالمواعيد المتوقعة للتخلف عن السداد في غضون أسبوعين.

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وقالت يلين في حديث لوكالة "بلومبرغ": "لا أريد التحدث عن مواعيد دقيقة. من المؤكد أنه سيحدث خلال الأسبوعين القادمين".

وحذرت الكونغرس من أن الإدارة قد تلجأ لإجراءات الطوارئ فيما يتعلق بتحقيق سقف الدين الوطني في وقت مبكر من 1 يونيو القادم.



وأشارت أكثر من مرة إلى أنه في هذه الحالة ستواجه البلاد تخلفا عن سداد الديون الفيدرالية، الأمر الذي سيؤدي إلى "كارثة اقتصادية" في البلاد، مما قد يتسبب في حدوث صدمات في الاقتصاد العالمي.



وتجاوزت الولايات المتحدة في يناير الماضي سقف الدين القانوني البالغ 31,4 تريليون دولار، الأمر الذي دفع وزارة الخزانة الأمريكية إلى استخدام إجراءات الطوارئ لمواصلة عملياتها المالية.



ووافق الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب على رفع سقف الدين الوطني بشرط خفض كبير في الإنفاق في الميزانية، لكن البيت الأبيض رفض هذه المطالب، قائلا إنه مستعد لمناقشة خفض الإنفاق، لكن يتعين على المشرعين رفع سقف الدين دون أي شروط مسبقة.



ومن أجل منع ذلك وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن والقادة الجمهوريون في الكونغرس على إجراء مشاورات يوم غدٍ الثلاثاء. وكالات