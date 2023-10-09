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الإثنين، 09-10-2023 04:13 م

أوبك: التحرك بشأن المناخ يجب ألا يأتي على حساب أمن الطاقة

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الوكيل الإخباري - قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص، اليوم الاثنين، خلال إطلاق تقرير (آفاق النفط العالمية) في العاصمة السعودية الرياض، إن التحرك بشأن المناخ يجب ألا يأتي على حساب أمن الطاقة العالمي.

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وتابع الغيص: "هناك للأسف من يواصلون الترويج لفرضية بالغة الخطورة عن استبعاد النفط مع الحديث عن انخفاض الطلب على النفط بنحو 25 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030".


وفيما يتعلق بدعوات وقف الاستثمارات في المشاريع النفطية الجديدة، قال: "نعتقد أن هذا لن يؤدي إلا إلى زيادة التقلبات التي ستعيق التنمية الاقتصادية وتفاقم فقر الطاقة". سكاي نيوز 


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