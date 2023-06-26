أوبك: الطلب على النفط سيصل لـ110 ملايين برميل يوميا في 2045

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

قال هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الاثنين، إن أوبك تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط إلى 110 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2045، أي ما يزيد بنسبة 23 % عن المستويات الراهنة.وكانت "أوبك" أبقت هذا الشهر على توقعاتها للطلب العالمي على النفط في العام الجاري دون تغيير يذكر للشهر الرابع، لكنها حذرت من أن الاقتصاد العالمي يواجه غموضا متزايدا مع تباطؤ النمو في النصف الثاني من العام.ويتخذ تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة أوبك وروسيا وحلفاء آخرين، مزيدا من الخطوات لدعم سوق النفط في عام 2023.