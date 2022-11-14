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الإثنين، 14-11-2022 03:46 م

أوبك تتوقع: الطلب على النفط سينخفض 100 الف برميل يومياً

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الوكيل الإخباري - خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام 2022 بمقدار 100 ألف برميل يوميا، ليصل إلى 2.5 مليون برميل يوميا، وبنفس الكمية خلال عام 2023، ليصل إلى 2.2 مليون برميل يوميا.

وأرجعت المنظمة السبب في التخفيض إلى سياسة "صفر كوفيد" التي تتبعها الصين، بجانب الشكوك الجيوسياسية العالمية، وضعف الأنشطة الاقتصادية.

وذكرت أوبك في تقريرها الشهري، الذي صدر الاثنين، أن المعروض النفطي من خارج المنظمة سينمو خلال العام الجاري بمقدار 1.9 مليون برميل يوميا، وبمقدار 1.5 مليون برميل يوميا خلال عام 2023.

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كما خفضت المنظمة توقعات الطلب على خامات أوبك في 2022 بمقدار 100 ألف برميل يوميا إلى 28.6 مليون برميل يوميا، كما خفضته بواقع 200 ألف برميل خلال 2023 إلى 29.3 مليون برميل يوميا. ( سكاي نيوز )

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