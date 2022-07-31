أوبك: يجب الحفاظ على توازن أسواق النفط واستقرارها

الوكيل الإخباري - قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الكويتي هيثم الغيص، إن لديه تطلعات سيقدمها بالتنسيق مع جميع الدول الأعضاء لمواجهة التحديات المستقبلية وأهمها الحفاظ على توازن أسواق النفط واستقرارها.

اضافة اعلان



وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أعرب الغيص وهو أول كويتي ينتخب لهذا المنصب الرفيع ، اليوم الأحد، عن تطلعه إلى النهوض بالمنظمة وتطويرها.



ويتولى الغيص مهام منصبه لمدة ثلاث سنوات بعد أن تمت تزكيته مرشحا لدولة الكويت لهذا المنصب في الثالث من كانون الثاني الماضي في اجتماع وزاري خاص عقد عن بعد.



وشغل منصب محافظ الكويت في (أوبك) من عام 2017 - 2021، وترأس اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة والدول من خارجها وهي اللجنة المسؤولة عن مراقبة الإنتاج ودراسة أوضاع أسواق النفط حسب اتفاق خفض الإنتاج الموقع بين الدول المساهمة في اتفاق (أوبك +).

