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الثلاثاء، 31-05-2022 06:43 ص

أوروبا تقرّر خفض واردات النفط الروسي "بأكثر من الثلثين"

نفط5


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أنّ دول الاتّحاد الـ27 وافقت، مساء الإثنين، على فرض حظر على النفط الروسي يشمل أكثر من "ثلثي" وارداتها النفطية من هذا البلد، بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال ميشال إنّ هذا الخفض الذي سيطبّق بحلول نهاية العام "سيحرم آلة الحرب (الروسية) من مصدر تمويل ضخم" وسيمارس "ضغوطاً قصوى" على موسكو لدفعها لوقف حربها على جارتها.

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وأضاف أيضا أن القادة اتفقوا على منع "سبير بنك"، أكبر بنك روسي، من الوصول إلى نظام سويفت الدولي للمعاملات المالية وحظر ثلاث محطات إذاعية روسية أخرى مملوكة للدولة.


بدورها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الثلاثاء، إن زعماء الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق "من حيث المبدأ" بشأن حظر واردات النفط من روسيا.


وقالت للصحفيين بعد اليوم الأول من قمة للاتحاد في بروكسل: "أنا سعيدة للغاية لأن الزعماء تمكنوا من الاتفاق من حيث المبدأ على حزمة العقوبات السادسة".


وأضافت: "من المتوقع أن يكون المجلس الآن قادرا على وضع اللمسات النهائية على حظر ما يقرب من 90 بالمئة من جميع واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام. هذه خطوة مهمة إلى الأمام. سنعود قريبا إلى موضوع العشرة بالمئة المتبقية التي تُنقل عبر خطوط الأنابيب".

 

سكاي نيوز


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