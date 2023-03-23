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الخميس، 23-03-2023 09:13 ص

إثر قرار الفيدرالي الأمريكي.. بنوك خليجية ترفع أسعار الفائدة - أسماء

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الوكيل الإخباري - أعلنت العديد من البنوك الخليجية والعربية رفع سعر الفائدة 0.25%.

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وقرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس الاربعاء رفع سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 4.75 % و 5%.


وأشار إلى أنه على وشك التوقف مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة في ظل الاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية والتي حفزها انهيار بنكين أمريكيين.


مصرف الإمارات المركزي 
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة أساس – من 4.65% إلى 4.90%، وذلك اعتباراً من 23 مارس/ آذار 2023.


كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

المركزي السعودي
قال البنك المركزي السعودي اليوم الأربعاء إنه قرر رفع أسعار الفائدة الأساسية 25 نقطة أساس، ليحذو حذو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إذ يرتبط الريال السعودي بالدولار الأمريكي.

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وقال البنك إنه رفع سعر إعادة الشراء وسعر إعادة الشراء المعاكس إلى 5.5 بالمئة وخمسة بالمئة على التوالي.


المركزي البحريني
قال البنك المركزي البحريني اليوم الأربعاء إنه قرر رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، وذلك بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي برفع الفائدة بنفس القدر إذ يرتبط الدينار البحريني بالدولار.


وقال البنك على تويتر إن سعر الفائدة على الإيداع لأسبوع ارتفع إلى 5.75 بالمئة من 5.5 بالمائة فيما ارتفع سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 5.5 بالمئة من 5.25 بالمئة.


وأضاف أن سعر الفائدة على الإيداع لمدة شهر ارتفع إلى 6.5 بالمئة من 6.25 بالمئة.


مصرف قطر
وأقرت لجنة السياسة النقدية في مصرف قطر المركزي رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس اعتباراً من غدا الخميس، حيث تقرر زيادة سعر فائدة الإيداع إلى 5.25 في المائة ورفع سعر فائدة الإقراض إلى 5.75 في المائة، ورفع سعر إعادة الشراء إلى 5.5 في المائة. ( العين

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