الجمعة 30-10-2020
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الجمعة، 30-10-2020 01:54 م

إرتفاع أسعار الذهب عالميًا

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الوكيل الاخباري - إرتفعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية اليوم الجمعة، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى في أربعة أسابيع، والمسجل سابقًا بدعم توقف موجة صعود الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات.

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وبحسب وول ستريت جورنال، فقد إرتفعت أسعار الذهب بأكثر من 0.5% إلى 1,878.06 دولار، من مستوى إفتتاح تعاملات اليوم عند 1,867.70 دولار، وسجلت أدنى مستوى عند 1,864.35 دولار.


--(بترا)

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