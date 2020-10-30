إرتفاع أسعار الذهب عالميًا

الوكيل الاخباري - إرتفعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية اليوم الجمعة، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى في أربعة أسابيع، والمسجل سابقًا بدعم توقف موجة صعود الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات.

اضافة اعلان



وبحسب وول ستريت جورنال، فقد إرتفعت أسعار الذهب بأكثر من 0.5% إلى 1,878.06 دولار، من مستوى إفتتاح تعاملات اليوم عند 1,867.70 دولار، وسجلت أدنى مستوى عند 1,864.35 دولار.



--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





