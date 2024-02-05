الإثنين 05-02-2024
الوكيل الاخباري
 

القسام: فجرنا دبابة واستهدفنا أخرى بقذيفة "الياسين 105"

الأمن: العثور على الشاب المُتغيب في الطفيلة وهو بحالة جيدة

إسبانيا تعتزم إرسال مساعدات إضافية بقيمة 3.5 مليون يورو للأونروا

البكري: الاحتلال اقتحم الأقصى 22 مرة الشهر الماضي

أول تعليق من وائل الدحدوح بعد وفاة والدته: اليوم فقدنا بابا من أبواب الجنة

الهلال الأحمر الفلسطيني : الاحتلال يقتاد المدير العام والمدير الإداري لمستشفى الأمل إلى جهة مجهولة

فيديو- الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بزعم محاولته طعن جندي

منظمة التعاون والتنمية: اضطرابات البحر الأحمر تهدد برفع أسعار المواد الاستهلاكية

8 شهداء بقصف منزل في الزوايدة وسط قطاع غزة

مكاتب البريد تستقبل طلبات الالتحاق بالجامعات للدورة التكميلية 2024

الإثنين، 05-02-2024 02:23 م

إسبانيا تعتزم إرسال مساعدات إضافية بقيمة 3.5 مليون يورو للأونروا

OGMAx

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم الاثنين إن إسبانيا سترسل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مبلغا إضافيا قدره 3.5 مليون يورو (3.8 مليون دولار) كمساعدة.

اضافة اعلان


وعلق مانحون رئيسيون للأونروا، ومن بينهم الولايات المتحدة وألمانيا، التمويل بعد اتهامات بأنه يشتبه في تورط نحو 12 من بين عشرات الآلاف من موظفي الوكالة الفلسطينيين في هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في إسرائيل.


وقدمت مدريد مساهمات مباشرة قيمتها 18.5 مليون يورو للأونروا في 2023، من بينها عشرة ملايين يورو تمت الموافقة عليها في ديسمبر كانون الأول بعد قرار زيادة المساعدات التنموية والإنسانية للأراضي الفلسطينية بثلاثة أمثال.


إقرأ ايضا
0

منظمة التعاون والتنمية: اضطرابات البحر الأحمر تهدد برفع أسعار المواد الاستهلاكية

moved_LYNXMPEJA01O5_L

تصريحات هامة لرئيس الفيدرالي الأمريكي حول أسعار الفائدة

0010

الدولار يرتفع لمستويات جديدة

0010

انخفاض اسعار الذهب عالمياً

12202330104052243867083

انخفاض ليرة الذهب دينارين بالسوق المحلية

ععععع

ارتفاع التضخم السنوي في تركيا إلى 64.86%