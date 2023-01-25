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الأربعاء، 25-01-2023 11:24 ص

إغلاق لمحطات الوقود في لبنان و ارتفاع جنوني بسعر صرف الدولار

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الوكيل الإخباري - أقفلت محطات الوقود في لبنان، لأن سعر صفيحة البنزين احتسب أمس على سعر 53400 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بينما سعر الصرف سجل ارتفاعا كبيرا، مما يتطلب رفع سعر الصفيحة.

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وقال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس إن "إقفال المحطات مؤقت والناس لا يجب أن تخاف إذ أن البضاعة موجودة لكن أصحاب المحطات بانتظار تسعيرة جديدة من وزارة الطاقة لأن الدولار بالسوق يخلق هذه الفروقات"، معتبرا أنه "كان الأجدى تسعير المحروقات بالدولار".


وسعر صرف الدولار في السوق السوداء (الموازية) كان سجل صباح أمس حوالي 53 ألف ليرة للدولار الواحد، إلا أنه استمر في الارتفاع خلال النهار، ليسجل أعلى مستوياته في تاريخ البلاد عند 55600 ليرة للدولار الواحد. ( روسيا اليوم )


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