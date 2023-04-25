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الثلاثاء، 25-04-2023 08:51 ص

توقعات رفع الفائدة من المركزي الأوروبي تدفع اليورو للصعود

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الوكيل الإخباري - سجلت عملة اليورو مكاسب مع تراجع الدولار الأميركي في التعاملات المبكرة الثلاثاء، وسط توقعات بين المتعاملين بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قريبا بفعل المخاوف المتعلقة بالبنوك المحلية هناك في حين لا تزال زيادة الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خيارا مطروحا خلال اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل.اضافة اعلان


وارتفع اليورو متجاوزا 1.10 دولار الليلة الماضية وبلغ 1.1062 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة.

وانخفضت أحجام التداول بفعل العطلة في أستراليا ونيوزيلندا وقبيل اجتماعات البنك المركزي في كل من اليابان الجمعة والولايات المتحدة وأوروبا الأسبوع المقبل.

وسجل اليورو أعلى مستوى في ثمانية أعوام أمام الين الياباني عند 148.47 ين وسط إشارات من محافظ بنك اليابان (المركزي) كازو أويدا إلى أنه لا يتعجل إحداث تحول في السياسة النقدية. 

وانخفض مؤشر الدولار 0.4 بالمئة الليلة الماضية وسجل أدنى مستوياته في عشرة أيام عند 101.19 في التعاملات الآسيوية المبكرة. ( سكاي نيوز )

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