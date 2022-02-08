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الثلاثاء، 08-02-2022 01:41 م

إندونيسيا تجمع 764 مليون دولار من عطاء لبيع صكوك

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الوكيل الاخباري- قالت وزارة المالية الإندونيسية في بيان، إن البلاد باعت صكوكا بقيمة 11 تريليون روبية (764.42 مليون دولار) في عطاء تقليدي اليوم الثلاثاء، وإنه استقطب طلبات اكتتاب بلغت في المجمل 29.4 تريليون روبية.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن عوائد السندات التي بيعت في عطاء اليوم، جاءت متباينة مقارنة مع الأوراق المناظرة في العطاء السابق يوم 25 يناير الماضي.

وكانت إندونيسية جمعت 10 تريليونات روبية (693.24 مليون دولار) من بيع سندات إسلامية في عطاء أعلنت عنه في مايو، وهو ما يتوافق مع الهدف الاسترشادي.

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