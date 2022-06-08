إيرادات قناة السويس تقفز إلى 115.7 مليار جنيه خلال عام

الوكيل الاخباري- كشفت بيانات رسمية حديثة، ارتفاع عائدات هيئة قناة السويس المصرية، خلال الفترة الأخيرة إلى مستويات قياسية، حيث سجلت العائدات نحو 11.6 مليار جنيه في شهر أبريل الماضي، بينما كانت 8.7 مليار جنيه في الشهر المناظر له عام 2021، بزيادة بلغت 2.9 مليار جنيه، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 33%.



ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد تطورت عائدات قناة السويس بشكل كبير منذ العام الماضي، حيث بلغت قيمة العائدات الإجمالية خلال الفترة من أبريل 2021 وحتى إبريل الماضي نحو 115.7 مليار جنيه.



وخلال أبريل من العام الماضي، بلغت إيرادات القناة نحو 8.7 مليار جنيه، وسجلت 8.3 مليار جنيه في مايو 2021، ثم 7.8 مليار جنيه في يونيو 2021، وارتفعت إلى 8.3 مليار جنيه في يوليو الماضي.



وبلغت إيرادات قناة السويس في أغسطس من العام الماضي نحو 8.8 مليار جنيه، و8.7 مليار جنيه في سبتمبر، ثم 8.7 مليار جنيه في أكتوبر الماضي.

اضافة اعلان

العربية