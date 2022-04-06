الأربعاء 06-04-2022
الوكيل الاخباري

الغذاء والدواء تُحذر عند شراء التمور

السير تكشف أسباب الازدحامات المرورية على الطرق

التنمية: مساعدات نقدية لـ329 أسرة الشهر الماضي

أسعار الذهب محليا

أكثر من 3.466 مليون مستفيد من التأمين الصحي المدني في الأردن

مجلس النواب يحيل 3 مشاريع قوانين إلى لجنته القانونية

الإفتاء تُحذر وتوضح حول المصاحف الإلكترونية

وزير الداخلية يدعو الأردنيين لعدم شراء السلع ذات الأسعار المرتفعة

الحكومة تطرح عطاء لشراء 120 الف طن من الشعير

الأردن السابع عربياً في مؤشر الأمن الغذائي

الأربعاء، 06-04-2022 10:45 ص

إيران تعلن شروط جديدة لحصول المستثمرين الأجانب على إقامة

624d31b64236046469010214


الوكيل الاخباري- كشف مسؤول إيراني عن تخفيف إيران شروطها لحصول المستثمرين الأجانب على إقامة في البلاد، إذ يتوجب عليهم الآن استثمار 90 ألف يورو للحصول على إقامة لمدة 5 سنوات.

وصرح مدير عام مكتب الاستثمار الأجنبي لمديرية الاستثمار والمساعدة الاقتصادية والفنية الإيرانية، أبو الفضل كوده ئي، بأن المستثمرين الأجانب بإمكانهم الحصول على إقامة لمدة 5 سنوات في إيران مقابل استثمار 90 ألف يورو.

وأضاف المسؤول قائلا: "وتأتي الخطوة بعد أن كان الحد الأدنى للاستثمار من أجل الحصول على الإقامة 250 ألف دولار، ولم تتعد مدة صلاحيتها ثلاث سنوات".

وجاء تصريح المسؤول الإيراني بعد أن أقرت الحكومة الإيرانية تسهيل شروط هذه العملية من أجل جلب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، وتشمل الإقامة أيضا أفراد عائلة المستثمر وأقربائه من الدرجة الأولى.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

إقرأ ايضا
iraq-2-800x549

العراق يفتح باب استيراد كافة المواد الغذائية لمدة 3 أشهر

296403

قطر: 117 مليون دولار تحويلات الأردنيين بالربع الأول من 2022

420225114959304048514

جولة العقوبات الجديدة ضد روسيا تعيد الزخم إلى أسواق النفط

3 - Copy

أسعار الذهب محليا

0L5A1124 - Copy

الأردن السابع عربياً في مؤشر الأمن الغذائي

0L5A1878

ارتفاع حجم التداول في سوق العقار 37% خلال الربع الأول

أخبار متعلقة
6242c91842360475d9656bc2

ايران تعلن عن موعد عمليات الحفر في الغازي المشترك مع الكويت والسعودية

640x480

بورصة الكويت تكسر حاجز 9 آلاف نقطة لأول مرة.. بدعم من الأسهم القيادية

Untitled-13-10

وزير النفط الإيراني: مساع لتصدير 1.4 مليون برميل يوميا

000_Nic6110794

ايران: تعاملات سرية بعشرات المليارات

640

قطر تحوز 19 مليار ريال من السندات وأذونات الخزانة الأميركية

62318de342360412922e3298

إيران.. إبرام عقد ضخم لتطوير حقل طاقة بالخليج