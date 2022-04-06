إيران تعلن شروط جديدة لحصول المستثمرين الأجانب على إقامة

الوكيل الاخباري- كشف مسؤول إيراني عن تخفيف إيران شروطها لحصول المستثمرين الأجانب على إقامة في البلاد، إذ يتوجب عليهم الآن استثمار 90 ألف يورو للحصول على إقامة لمدة 5 سنوات.



وصرح مدير عام مكتب الاستثمار الأجنبي لمديرية الاستثمار والمساعدة الاقتصادية والفنية الإيرانية، أبو الفضل كوده ئي، بأن المستثمرين الأجانب بإمكانهم الحصول على إقامة لمدة 5 سنوات في إيران مقابل استثمار 90 ألف يورو.



وأضاف المسؤول قائلا: "وتأتي الخطوة بعد أن كان الحد الأدنى للاستثمار من أجل الحصول على الإقامة 250 ألف دولار، ولم تتعد مدة صلاحيتها ثلاث سنوات".



وجاء تصريح المسؤول الإيراني بعد أن أقرت الحكومة الإيرانية تسهيل شروط هذه العملية من أجل جلب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، وتشمل الإقامة أيضا أفراد عائلة المستثمر وأقربائه من الدرجة الأولى.

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روسيا اليوم