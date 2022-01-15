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السبت، 15-01-2022 09:24 ص

إيران وسوريا تقرران إطلاق مصرف مشترك

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الوكيل الاخباري- أعلن وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، رستم قاسمي الاتفاق مع الجانب السوري على إطلاق مصرف مشترك.

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وأوضح الوزير قاسمي الذي يرأس الجانب الإيراني من اللجنة الاقتصادية الإيرانية السورية المشتركة في تصريح أمس الجمعة، عقب ختامه زيارة عمل رسمية لدمشق أنه تم التوصل إلى توافقات جيدة وتقرر افتتاح مصرف مشترك وعلى ضوئه سيتم إنشاء متبادل لفروع مصارف محلية بين الجانبين.

ومن جهة ثانية أكد اتخاذ قرارات بمختلف المواضيع لا سيما بمجال إنشاء مناطق تجارية حرة مشتركة، حيث من المقرر أن يتوجه رئيس منظمة المناطق الحرة الإيرانية إلى سوريا لتدارس وإبرام اتفاق إنشاء بهذا المجال.

وأشار الوزير قاسمي إلى أنه تم التطرق لزيادة صناعة المنتجات الإيرانية في سوريا مثل الجرارات والمعدات الزراعية فضلا عن إلغاء التعرفات الجمركية وتعزيز الصادرات البينية.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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