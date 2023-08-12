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السبت، 12-08-2023 10:29 ص

إيطاليا تحقق فائضا تجاريا بـ 7.7 مليار يورو خلال يونيو

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الوكيل الاخباري - حقق الميزان التجاري لإيطاليا فائضا تجاريا خلال يونيو الماضي بعد تسجيل عجز خلال الشهر نفسه من العام الماضي، في ظل زيادة الصادرات وتراجع حاد للواردات.

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وذكر مكتب الإحصاء الإيطالي (آيستات) أن الفائض التجاري لإيطاليا خلال يونيو الماضي بلغ 7.71 مليار يورو، مقابل عجز قدره 2.51 مليار يورو خلال الشهر نفسه من العام الماضي.


وفي مايو الماضي بلغ الفائض التجاري لإيطاليا 4.77 مليون يورو.


وزادت صادرات إيطاليا خلال يونيو الماضي بنسبة 1% سنويا، حيث زادت الصادرات إلى خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.8 % وتراجعت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.6 %.


وتراجعت الواردات بنسبة 16.9% سنويا، بعد تراجعها بنسبة 7.5 % في الشهر السابق.


بدوره تراجع معدل التضخم في إيطاليا خلال الشهر الماضي إلى أقل مستوياته منذ 19 شهرا.

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