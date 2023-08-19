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السبت، 19-08-2023 12:24 م

إيطاليا تدفع فاتورة مطعم تخلف سياح إيطاليون عن تسديدها

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الوكيل الاخباري - دفعت السفارة الإيطالية في ألبانيا فاتورة مطعم لم يسددها سياح إيطاليون في مدينة بيرات (وسط جنوب) بعد التدخل الشخصي لرئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني.

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وكشف رئيس الوزراء الألباني إيدي راما أنه تحدث إلى ميلوني التي زارت ألبانيا الأسبوع الماضي لتمضية عطلة، حول مجموعة من السياح الإيطاليين الذين اختفوا من دون دفع فاتورة مطعم قصدوه في المدينة التاريخية المدرجة في قائمة اليونسكو.


وتصدّر خبر مغادرة هؤلاء السياح الإيطاليين من دون دفع فاتورتهم عناوين وسائل الإعلام الألبانية وانتشر على نطاق واسع عبر الشبكات الاجتماعية.


من جهتها، أكدت السفارة الإيطالية في ألبانيا أنها سددت فاتورة بقيمة 80 يورو لم تدفعها هذه المجموعة المؤلفة من أربعة سياح إيطاليين.


وقال بيان للسفارة "بناء على توصيات رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، دفعنا هذه الفاتورة التي تخلّفت عن تسديدها مجموعة من السياح الإيطاليين في مدينة بيرات".


وأضاف "يحترم الإيطاليون القواعد ويسددون ديونهم، ونأمل بألا يتكرر هذا النوع من الحوادث".

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