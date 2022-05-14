اتفاقية تعاون بين ملتقى سيدات الأعمال والمهن ومركز تصميم الألبسة

الوكيل الإخباري - وقع ملتقى "سيدات الأعمال والمهن" الأردني، اتفاقية تعاون مع مركز "تصميم الألبسة وخدمات التدريب"، بهدف دعم سيدات الأعمال والعاملات في قطاع الألبسة والمحيكات.

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وأكدت رئيس الملتقى الدكتورة ريم البغدادي خلال توقيع الاتفاقية في غرفة تجارة الأردن، اليوم السبت، حيوية قطاع الألبسة والمحيكات، وإسهامه في التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن نحو 73 بالمئة من العاملين به من النساء.



وقالت إن الاتفاقية هي بداية لتشارك الخبرات في التدريب والتطوير، وتأسيس قاعدة بيانات وتوفير فرص عمل في القطاع بما يخدم الأطراف كافة.



وأشارت البغدادي إلى أن الملتقى من المؤسسات المخضرمة الداعمة للمرأة في الأردن، بما يساهم في جهود التنمية، من خلال مختلف برامجه، مما يرفد الاقتصاد الوطني بالخبرات النسائية الكفؤة والمدربة.



وأكد رئيس هيئة المديرين في المركز، وممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، أهمية رفع مفهوم صناعة الألبسة، من خلال برامج التدريب التي يقدمها المركز، حول كل ما هو جديد في هذا المجال.



وأشار إلى أن المركز يسعى إلى متابعة خريجين وخريجات المركز، وتوجيههم بما يحقق أفضل مستويات الفائدة، لافتاً إلى ضرورة رفع كفاءة القوى العاملة في القطاع، وتوفير فرص عمل جديدة، وتشبيك المصممين مع المصانع.



وقال المدير التنفيذي في المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، المالكة للمركز، عبدالفتاح الكايد إن الاتفاقية حجر أساس للبناء عليه في المستقبل، بما يحقق الفائدة المتبادلة لكلا الطرفين.



وأكد أن الملتقى من المؤسسات الشريكة لـ "جيدكو"، مشيراً إلى أن الأخيرة تقدم الدعم لأكثر من 10 آلاف شركة، وتسعى إلى أن تعتمد معايير تدعم وجود المرأة في سوق العمل عند تقديم الدعم.



واستعرض الحضور من مصممات وسيدات أعمال ومهن في القطاع، أبرز التحديات في السوق الأردنية، وسبل معالجتها، بهدف إيجاد علامات تجارية أردنية متميزة ومستدامة.