اتفاق بين الحزبين في الكونغرس الأميركي لتجنب إغلاق حكومي

الوكيل الإخباري -

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توصل الديموقراطيون والجمهوريون في الكونغرس الأميركي، ومجلس الشيوخ، مساء أمس الأربعاء، إلى اتفاق مبدئي على تمديد الميزانية الفدرالية بضعة أيام تجنبا لخطر توقف عدد من الخدمات الحكومية العامة في الولايات المتحدة.وبحسب واشنطن تايمز، صدر بيان عن الطرفين قالا فيه: "نحن متفقون على أن الكونغرس يجب أن يعمل بطريقة مشتركة بين الحزبين لتمويل حكومتنا، وأن اتفاق الأربعاء يمدد جزءا من الميزانية الحالية لمدة أسبوع واحد حتى 8 آذار وجزءا آخر حتى 22 من الشهر نفسه".وتسود منذ أشهر خلافات في الولايات المتحدة بشأن اعتماد مشروع قانون المالية لعام 2024، ونتيجة ذلك، لم يتسن سوى تمرير سلسلة من مشروعات القوانين لتمديد الميزانية الفدرالية الأميركية بضعة أيام أو أشهر في كل مرة.ويترتب على إغلاق الحكومة تداعيات كبيرة أهمها، عدم دفع أجور مراقبي الحركة الجوية، وتوقف بعض الوكالات الحكومية عن العمل، وإغلاق المتنزهات الوطنية والعديد من المرافق الحكومية.