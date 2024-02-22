الخميس 22-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 22-02-2024 07:16 ص

استقرار أسعار صرف الدولار عالمياً

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الوكيل الإخباري - استقر الدولار على نطاق واسع، اليوم الخميس، مع ترقب المتعاملين لسلسلة من مسوح أنشطة الأعمال لقياس متانة الاقتصادات الكبرى وما قد يعنيه ذلك بالنسبة لتوقعات أسعار الفائدة حول العالم.

ومن المقرر أن تصدر القراءات الأولية لمؤشرات مديري المشتريات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم وستسلط المزيد من الضوء على قطاعي التصنيع والخدمات.

وزاد اليورو في التعاملات الآسيوية المبكرة 0.11% إلى 1.0831 دولار، فيما استقر الإسترليني عند 1.2638 دولار.

وصعد الدولار مقابل الين وعاد للتداول مجددا فوق مستوى 150 ليصل في أحدث المعاملات إلى 150.34 ين.

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وزاد الدولار الأسترالي 0.07% إلى 0.65565 دولار أمريكي، فيما صعد الدولار النيوزيلندي إلى أعلى مستوى في شهر عند 0.6198 دولار.

 




 

 


 

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